Covid, nessun nuovo caso su 1.036 tamponi

Restano 13 gli attuali positivi – la maggior parte nel territorio comunale di Terni – in Umbria per il covid-19. Nell’ultima giornata non si sono registrati casi in più su 1.036 tamponi eseguiti (il totale sale a 107.301).

Tutto invariato tranne gli isolamenti

I casi dall’inizio dell’emergenza epidemiologica restano dunque 1.450. Non cambia il numero dei decessi (80), delle guarigioni (1.357) e dei pazienti ricoverati (4, nessuno dei quali in terapia intensiva). Per quel che concerne le persone in isolamento passano da 292 a 316 (+8,2%), mentre ad esserne usciti sono in 28.622 (+6).