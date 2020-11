«In Umbria stiamo lasciando indietro pezzi di società»

In Umbria il numero di isolati da qualche tempo è sostanzialmente sovrapponibile al numero degli isolati. Ciò vuol dire che non si tracciano più i contatti dei positivi, non viene ricostruita la catena di contatto: «Questa è una delle anomalie dell’Umbria, bisogna ricominciare a farlo subito», dice Tommaso Bori nel chiudere la conferenza stampa convocata dal Pd – in particolare dai gruppi consiliari in Regione e al Comune di Perugia – sul tema sanitario.

Le prestazioni sanitarie

«Sono sostanzialmente sospese tutte le altre prestazioni sanitarie perché non c’è ancora la separazione fra strutture Covid e Covid Free. Sono indietro. screening oncologici e ginecologici», dice il capogruppo in consiglio regionale Bori che punta il dito soprattutto sulle patologie di tipo psichiatrico: «C’è chi subisce più di noi il lockdown dal punto di vista mentale».

Il video integrale della conferenza