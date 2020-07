Covid, 0 nuovi casi su 1.031 tamponi

Nuova giornata con zero casi di covid-19 in Umbria. I 1.031 tamponi in più eseguiti – il totale sale 103.642 – nelle ultime 24 ore sono tutti negativi: il numero degli attuali positivi resta dunque a quota 12. Invariati i decessi (80), le guarigioni (1.355) ed i ricoverati (3).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Isolamenti

L’unico dato che cambia oltre ai tamponi è quello riguardante le persone uscite dall’isolamento: sono 28.411 con un incremento di 76 nel confronto con mercoledì. Nessuna variazione anche per i clinicamente guariti (5). Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica le positività accertate sono 1.447.