Covid, attuali positivi scendono a 13

Zero caso in più e guarigioni che aumentano nelle ultime 24 ore in Umbria per il covid-19. L’aggiornamento è alle 10.08 di lunedì mattina, 13 aprile. Invariato il numero dei decessi (80) e dei pazienti ricoverati (4)

La situazione

Gli attuali positivi scendono così da 14 a 13 (dall’inizio dell’emergenza epidemiologica il totale resta a 1.450). Pochi i tamponi – come di consueto per una domenica – eseguiti: 235 in più che portano il complessivo a quota 106.265. La persona guarita nell’ultimo giorno è del territorio comunale di Terni, dove ci sono sette casi al momento. C’è un decremento anche per quel che concerne gli isolamenti: passano da 324 a 292. Ad esserne usciti sono invece 28.616 (+20 rispetto ai dati di sabato).