Covid Umbria, per la prima volta da gennaio tornano sopra quota 2 mila i casi attuali

La premessa è che tutto è sotto controllo e, rispetto al passato, non ci sono particolari preoccupazioni. Poi il mero aggiornamento numerico: per la prima volta dal gennaio 2023 si è tornati sopra quota 2 mila per i casi attuali di Covid in Umbria: lo certifica il portale della Regione per i vari aggiornamenti sui dati. Ovviamente l’incremento degli ultimi giorni non riguarda solo il territorio regionale.

TUTTO SUL COVID

L’incremento

Allo stato attuale in Umbria ci sono 2.261 positivi al Covid, 700 in più rispetto al 1° dicembre 2023 (1.535). Balzo in avanti anche per i ricoveri che, dai 140 di inizio mese, sono ora a quota 219. Invariato il numero delle persone in rianimazione (6). Il grande incremento – lo specifica la stessa Regione – registrato dal 1° al 2 dicembre è dovuto ad una problematica sui sistemi informativi dei giorni precedenti. Dall’inizio della pandemia in Umbria sono stati confermati oltre 455 mila casi con 450 mila guarigioni e 2.518 decessi. I tamponi in totale sono oltre 5 milioni considerando sia i molecolari che gli antigenici.