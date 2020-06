Covid Umbria, restano solo sette ricoverati

Nessuna nuova positività al covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore su 1.075 tamponi effettuati. Contestualmente diminuisce il numero degli attuali positivi, da 25 a 23: l’aggiornamento della Regione Umbria è alle 12.27 di giovedì 18 giugno. Invariato il totale dei deceduti (77).

Le guarigioni

I pazienti guariti salgono da 1.335 a 1.337, mentre i ricoverati scendono da 9 a 7 (uno in meno per l’ospedale di Terni e di Pantalla), con 2 in terapia intensiva (cifra immutata). Restano in isolamento 233 persone (incremento di 5 rispetto a mercoledì), mentre ad uscirne sono stati in 26.779 (+145).