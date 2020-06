Covid, un nuovo caso su 1.108 tamponi

Un nuovo caso in più – segnalato dalla Regione nel territorio di Orvieto, si tratta dell’uomo risultato positivo a Parrano, luogo dove è domiciliato da anni – su 1.108 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Questo l’aggiornamento per il covid-19 in Umbria a martedì mattina: non cambia né il numero dei decessi (80) né quello delle persone guarite (1.346).

Quattro ricoverati

Gli attuali positivi tornano così a quota 15. Per quel che concerne i ricoverati si passa da 3 a 4 (2 ciascuno per gli ospedali di Perugia e Terni, in terapia intensiva resta un’unica persona); le persone in isolamento sono 202 (+21 rispetto a lunedì), mentre ad esserne usciti sono in 27.638 (+96). I casi totali in Umbria dall’inizio dell’emergenza epidemiologica salgono a 1.441.

