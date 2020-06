Covid, un altro giorno – l’ottavo – senza casi. Ora i positivi sono 39

Un’altra giornata – e sono otto consencutive – senza nuovi contagi da Covid-19 in Umbria. È quella trascorsa fra le ore 8 di martedì 2 di mercoledì 3 giugno. Il numero dei positivi dall’inizio dell’emergenza resta così di 1.431 persone (numero che comprende guarigioni e decessi).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Ci sono cinque guarigioni

In ragione delle 5 nuove guarigioni riscontrate nelle ultime 24 ore, il numero degli attuali positivi scende a 39 persone. In totale le persone guarite dal virus sono 1.316. Invariato il numero dei decessi uin Umbria legati al Covid (76).

Ricoveri stabili

Nessuna variazione, fra martedì e mercoledì mattina, per ciò che attiene i positivi ricoverati: restano 17, 2 dei quali in terapia intensiva. L’isolamento domiciliare obbligatorio è ancora attivo per 22 persone. Relativamente pochi i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 232 per un totale, dall’inizio della pandemia, di 72.001.

