Covid, variante Delta: si valuta anticipo seconda dose

Oltre 230mila umbri sono stati vaccinati con il ciclo completo e oltre 500mila hanno ricevuto almeno la prima dose: una percentuale che si avvicina al 70% e che fa ben sperare per la prossima estate, soprattutto alla luce della variante Delta, che si sta diffondendo nel nostro paese.

Il possibile anticipo

Per scongiurare nella nostra regione il rischio di zone rosse territoriali – una delle misure allo studio per contrastare gli effetti della variante – la sanità regionale sta valutando di anticipare la somministrazione delle seconde dosi di vaccino, attualmente previste dopo 42 giorni mentre in un primo tempo si facevano dopo 3 settimane circa. Possibile che, anche alla luce delle nuove disponibilità, si decida di accorciare i tempi d’attesa per alzare il livello di risposta immunitaria dei cittadini umbri nei confronti delle mutazioni che – stando ai primi studi – si presentano in forme molto lievi o addirittura asintomatiche nei cittadini vaccinati.

Lunedì convocato il Cts. I monoclonali

L’assessore Coletto ha convocato per lunedì il Cts regionale proprio per esaminare la questione. La misura dovrebbe riguardare in primis gli ultrasessantennni, fascia di popolazione più a rischio da questo punto di vista e viste le forniture esistenti – ha spiegato l’assessore all’Ansa – non ci saranno stravolgimenti per gli altri, che quindi non dovranno riprenotarsi. In vista del prossimo autunno, Coletto ha poi auspicato un nuovo impulso sulle cure con anticorpi monoclonali e sulle cure domiciliari, per non bloccare nuovamente gli ospedali, che hanno visto rallentare numerose prestazioni in periodo pandemico. Eppure l’Umbria ha retto: l’Agenzia per i servizi sanitari ha riconosciuto alla regione di aver mantenuto uno standard medio alto sulle prestazioni in ambito oncologico anche nei periodi più drammatici dell’emergenza sanitaria.