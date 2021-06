Vaccini Umbria, fascia 70-79: ciclo completo per il 30,22%

Consueto aggiornamento settimanale del governo sulle somministrazioni di vaccino anti Covie. Nell’ultimo report viene indicato che in Umbria gli over 80 ancora in attesa della prima dose sono 8.162, il 9,49% della popolazione coinvolta, mentre il ciclo è completo per l’85,32%: dato in linea con quello medio della penisola.

SPECIALE COVID – UMBRIAON

La fascia 70-79

In Umbria ad aver ricevuto una dose – unica nel caso di J&J – è l’89,02% delle persone coinvolte (media nazionale dell’86,49%). Ciclo completo per il 30,22% (dato italiano medio del 50,73%), in attesa di iniziare il 10,98% (media nazionale superiore al 13%).

La fascia 60-69

Prima dose somministrata all’83,42% della popolazione (media italiana inferiore all’80%), ciclo terminato per il 35,21% contro un dato italiano del 43,76%. In attesa di iniziare il 16,58% (media nazionale del 20,20%).

Personale sanitario e scolastico

In quanto alla prima categoria somministrata una dose al 97,35% della popolazione (in linea con il dato nazionale), ciclo completato per l’85,64%. Ancora a zero in 815, vale a dire il 2,65% sul totale (media italiana del 2,19%). Infine il personale scolastico: al 74,36% è stata inoculata una dose, percorso terminato per il 66,25%. In attesa di iniziare il 25,64%.