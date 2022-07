Da Gubbio ad Hannover: Tresoldi junior debutta davanti a 41 mila spettatori

di G.R.

Da Gubbio alla Germania. Nicolò Tresoldi non dimenticherà facilmente l’esordio con la prima squadra dell’Hannover 96. Venerdì sera ha indossato la maglia numero 23 al Fritz-Walter-Stadion, la casa del Kaisersalutern, nel match valido per la Bundesliga 2 (equivalente della Serie B italiana).

La carriera del figlio d’arte

Il classe 2004, come riporta VivoGubbio, è entrato in campo negli ultimi due minuti della partita persa 2-1. Il suo primo contratto da professionista lo lega all’Hannover 96 fino al 2025. E’ figlio d’arte di Emanuele, difensore che avuto trascorsi importanti nell’Atalanta di Marcello Lippi ed Emiliano Mondonico in Serie A e nella Nazionale Azzurra Under 21 si Cesare Maldini campione d’Europa nel 1994, che ha chiuso la carriera in Umbria a Gubbio. Il baby attaccante ha cominciato la propria carriera in Italia con allenamenti con diverse squadre tra cui Milan, Atalanta, Roma, Bologna, Fiorentina e anche il Perugia. Nel 2017 si è trasferito in Germania e il responsabile del suo istituto scolastico l’ha segnalato all’Hannover 96 che lo ha subito tesserato.