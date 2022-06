Da Piediluco a Parigi per ‘Let’s Row towards Olympics’: Graziani e Angeletti in Francia

Grande soddisfazione per il Circolo Canottieri Piediluco. Elia Graziani e Alessandro Angeletti, entrambi classe 2008, hanno superato le selezioni per partecipare al progetto europeo ‘Let’s Row towards Olympics’: li attende una permanenza in Francia a stretto giro.

Condivisione culturale, sociale e sportiva

Sedici atleti – otto ragazzi ed altrettante ragazze – si ritroveranno in Francia insieme a britannici, cechi, serbi ed ungheresi per allenarsi e vivere il ‘Let’s Row towards Olympics’ con l’obiettivo di raggiungere la condivisione culturale, sociale e sportiva tra tutti i canottieri nati nel 2008. I due esponenti del CCP sono entrati di diritto tra gli otto della compagine italiana: dal 20 al 28 agosto in rappresentanza del tricolore parteciperanno al training campo e alle competizioni in programma a Parigi; una settimana dopo (27 e 28) saranno a Vaires – sede delle regate olimpiche di Parigi 2024 – per le sfide finali. A seguirli il responsabile tecnico del settore giovanile Agonistico Stefano Gioia: «Sono contentissima per questo importante riconoscimento che mi rende ancora piu orgogliosa della squadra e del lavoro degli allenatori. Nonostante – le parole di Marina Lana, presidente CCP – la nostra piccola realtà riusciamo, grazie allimpegno e al sacrificio di tutti, a dare sempre maggiore lustro e valore al nostro circolo e al nostro territorio».