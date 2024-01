Da Terni altri 10 ragazzi in viaggio verso il nord con un contratto di lavoro

Nel laboratorio di alta formazione in arte orafa di Paolo Montori, il 9 gennaio, si è conclusa la seconda masterclass gratuita, finanziata da un’azienda di Valenza, in provincia di Alessandria. Il percorso durato circa 3 mesi, iniziato il 2 ottobre 2023, si è concluso con la consegna degli attestati ai ragazzi che, partiti da zero, escono orafi formati ma sopratutto con un contratto di lavoro.

L’opportunità di lavoro

«Il 15 gennaio sarà il loro primo giorno di lavoro in azienda a Valenza – racconta Montori – in cui faranno 6 mesi all’interno dell’Accademy per poi passare in produzione con un contratto a tempo indeterminato producendo gioielli per i più grandi brand della gioielleria di lusso. Una grande emozione per noi insegnanti sentirsi dire dalle responsabili dei vari uffici dell’azienda che abbiamo fatto un ottimo lavoro, che i ragazzi sono andati oltre le loro aspettative. Vedere gli oggetti realizzati i primi giorni e poi quelli realizzati a fine corso, vederli grati e soddisfatti di quello che gli abbiamo insegnato considerando che la loro istruzione era varia, dai licei artistici, alla scuola dell’arte della medaglia ad altri vari licei, è per noi motivo d’orgoglio».

I 10 orafi pronti a partire

Gli orafi che partiranno sono 10: Angelica Zaki e Giulia Carbini, provenienti dalla scuola dell’Arte della medaglia di Roma (accademia della zecca dello stato); Roberta Capputo, proveniente dall’istituto alberghiero Giancarlo de Carolis di Spoleto; Francesca Barone, proveniente dal liceo scientifico Vincenzo Julia di Acri (CS); Cristian Tudor Simion, proveniente dall’istituto alberghiero Casagrande di Terni; Aurora Vitale, Giacomo Bedini, Giordano Luzzi, Icaro Bartolini e Vladi Macchiarulo, provenienti dal liceo artistico Metelli di Terni. «Purtroppo in foto sono solo 9 perché una ragazza aveva l’influenza e non è potuta essere presente, gli abbiamo dato l’attestato in videochiamata. Oltre a loro, lunedì 8 gennaio – dice in conclusione – è stato anche il primo giorno di lavoro per altre 2 ragazze che hanno terminato il corso di incastonatura 3 settimane fa. Hanno iniziato il lavoro presso un’azienda ad Arezzo, si tratta di Martina Boccio e Allyson Gervasi provenienti entrambe dal liceo artistico Metelli di Terni.