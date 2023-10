Terni, masterclass di arte orafa: 10 giovani a gennaio entreranno nel mondo del lavoro

di Fra.Tor.

Nel laboratorio di alta formazione in arte orafa di Paolo Montori a Terni, lunedì 2 ottobre è partita la seconda masterclass gratuita, finalizzata all’assunzione diretta in un’azienda orafa di alta gioielleria di Valenza, in provincia di Alessandria. A fine corso l’azienda assumerà tutti gli allievi.

La masterclass e l’inserimento nel mondo del lavoro

«Siamo molto orgogliosi ed emozionati – racconta Montori – perché stiamo contribuendo all’inserimento nel mondo del lavoro di 10 giovani. Si tratta di ragazze e ragazzi tra i 20 e i 30 anni, 4 ragazzi ed una ragazza provengono dal liceo artistico di Terni, 2 ragazze provengono dalla scuola dell’arte della Medaglia di Roma (accademia della Zecca dello Stato), una ragazza dal liceo scientifico della provincia di Cosenza, una ragazza ed un ragazzo dalla scuola alberghiera. A metà gennaio, dopo tre mesi di corso intensivo, per la prima volta varcheranno la porta dell’azienda orafa di Valenza, in provincia di Alessandria». Per il laboratorio di alta formazione in arte orafa Montori si tratta della seconda esperienza: lo scorso anno ha ricevuto la proposta da un’altra grande azienda orafa di Valenza, di formare dei ragazzi per delle assunzioni con un contratto di apprendistato per tre anni, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Quattro ragazze appena diplomate al liceo ‘Metelli’ di Terni, sono state ammesse alla formazione e poi hanno firmato il contratto e stanno lavorando a Valenza.