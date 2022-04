Dal ‘Donatelli’ di Terni alla Svizzera per uno stage al Cern

Uno stage al Centro europeo di ricerca nucleare di Ginevra, il Cern (European organization for nuclear research). Non capita tutti i giorni. C’è un ternano che avrà la possibilità di vivere l’esperienza svizzera insieme ad altri ventitré ragazzi scelti in tutta Italia: si tratta di Alessandro Marini, 17enne ternano che sta frequentando il quarto al liceo scientifico ‘Donatelli’. Sarà in terra elvetica dal 22 maggio al 4 giugno e per lui, appassionato da sempre di fisica e matematica e con una media voti da 10 in entrambe le materie, è di certo una gran soddisfazione. Ma anche per i genitori Ylenia e Gianluca, i compagni di classe e gli insegnanti che lo hanno accompagnato nel percorso di crescita. Insieme ai giovani ‘colleghi’ si occuperà di attività riguardante l’analisi statistica e la ricerca.

