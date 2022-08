Dalla California a Terni per lezioni con il ‘maestro’ Foconi

Dalla California, dove vivono, a Terni per visitare la città e anche farsi allenare da un ‘maestro’ d’eccezione, il quattro volte campione del mondo Alessio Foconi. Un agosto tra sport e turismo per il dodicenne Leonardo ed il quattordicenne Riccardo: i due ragazzi, italoamericani, hanno svolto delle lezioni in compagnia del fuoriclasse del fioretto al Circolo Scherma Terni.

Maestro d’eccezione

«Sono stati quattro giorni intensi – le parole del fiorettista – e abbiamo lavorato molto. È un piacere per me vedere dei ragazzi che si impegnano per poter realizzare i loro sogni. Per due ore al giorno abbiamo seguito uno schema di lavoro molto preciso alternando la preparazione atletica con gambe scherma a lezioni individuali ed assalti. Loro sono stati entusiasti, ci siamo conosciuti l’anno scorso ad un camp in America e da lì siamo rimasti in contatto, finché non mi hanno comunicato che sarebbero venuti in Italia in vacanza e quindi ne abbiamo approfittato per fare delle lezioni di scherma». I due torneranno in città nel periodo natalizi: «Il Circolo Scherma Terni non è nuovo a queste contaminazioni e collaborazioni estere che consentono di accrescere l’esperienza di tutti gli atleti e maestri», sottolinea la società.