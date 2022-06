Dall’Umbria che spacca all’Astrotrekking: cosa fare il primo weekend di luglio

di G.R.

Musica, cultura e arte culinaria. Tanti gli eventi sparsi in giro per l’Umbria, regione che propone diverse iniziative per tute le fasce d’età anche in estate. Cosa fare nel caldo primo weekend di luglio? Abbiamo raccolto e selezionato 5 di quelle cose che consigliamo proprio di non perdere. Per chi organizzasse eventi o sia a conoscenza di qualcosa da suggerire per le prossime settimane, attendiamo le vostre segnalazioni via email.

Perugia – Umbria che spacca dal 30 giugno al 3 luglio

La musica diventa padrona a Perugia, dove dal 30 giugno al 3 luglio arrivano artisti della scena nazionale insieme all’eccellenze locali. Come da tradizione il palco principale sarà collocato dentro i Giardini del Frontone in Borgo XX Giugno. A salirci saranno il 30 giugno la giovane cantautrice Ariete, il 1 luglio il rapper (a Sanremo nel 2021) Willie Peyote, il 2 il celebre cantautore Brunori Sas e il 3 l’attesissima Myss Keta (l’unico concerto ad ingresso gratuito). Ci sarà spazio anche per chi ha superato le selezioni del Coopntest (Falegnameria Marri, Lagoona, Hell & Then, Ggiovanni, Lecosedigiuli, Rosewood e Madblow) e il concorso Unimusic (Giant Gummy Bears, i Neontown e gli Astra Arcana come autori, Spear ed I Carpentieri come producer), realtà umbre tutte da scoprire. Evento parallelo quello alla Galleria Nazionale Dell’Umbria (riapre il 1 luglio dopo un anno) che prende il nome ‘Galleria che spacca’ giocando con quello del festival. Duecento persone verranno accolte in una visita guidata da Marco Pierini, direttore della Galleria, e da un artista (Massimo Zamboni dei Cccp il 1 luglio, la comica Emanuela Fanelli il 2 Pierapolo Capovilla del Teatro degli Orrori il 3). Tutte le altre informazioni, tra cui quelle relative ai concerti all’alba, nel sito ufficiale: https://www.umbriachespacca.it/

Acquasparta – On Festival dal 2 al 3 luglio

Nel weekend il comune ternano accende i riflettori per due spettacoli da non sottovalutare. Nel primo fine settimana di luglio Artwork con la collaborazione di altre associazioni organizza in piazza Federico Cesi il festival “On” i cui biglietti sono in vendita su Vivaticket. Il 2 luglio Alessio Giannone, alias Pinuccio, diventato famoso ai più per la collaborazione con Striscia la Notizia, porta in scena lo spettacolo ‘Tutt’appost!’. Lo spettatore vivrà un viaggio nell’Italia tra notizie surreali e immagini di un Paese meraviglioso dove nella quotidianità accadono cose assurde quanto esilaranti. Il 3 sarà il turno di Anna Foglietta con lo spettacolo ‘La bimba col megafono – istruzioni per farsi ascoltare’, monologo tragicomico recitato e cantato in cui si ascolta la vita di una donna tra ricordi e suggestioni con una morale tutta da scoprire. Per maggiori informazioni leggi l’articolo che abbiamo scritto a riguardo: https://www.umbriaon.it/anna-foglietta-e-pinuccio-on-stage-ad-acquasparta/

Castiglione del Lago – Picnicco dal 2 al 3 luglio

Se si preferisce trascorrere la sera di sabato o domenica all’insegna del relax immersi nella natura è possibile farlo alla cantina Madrevite. Dalle 18 alle 23 sarà possibile vedere il tramonto sul lago di Chiusi distesi su un prato d’erba, ascoltando dal vivo la musica di Delight e conversando con la propria compagnia. Il vino è prodotto dalla cantina Madrevite che ospita l’evento mentre per quanto riguarda il mangiare saranno presenti dei truck con diverse delizie tipiche dello street food.

Le sagre

A Nera Montenoro, in provincia di Terni, il 3 luglio si chiude la 21esima edizione della sagra del fiore di zucca, festa culinaria che si tiene nella zona della piscina comunale. Nel menù oltre a diversi primi a base appunto di fiori di zucca anche le squisite frittelle. Rimanendo nel ternano, a Montefranco l’1 si apre la 15esima edizione di Arrosticini a Tutta Birra, festa nel borgo con un menù a base di pecora e castrato e birra che scorre a fiumi. Alle 19,30 si aprono gli stand gastronomici mentre alle 21 comincia la musica live: l’1 sul palco Lucilla e Lanfranco, il 2 Altro Ritmo e il 3 Claudio e Ros. A Cerqueto di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, comincia il 1 luglio la sagra della Barbozza e delle Carni alla brace che si chiuderà domenica 10. La prima serata dal punto di vista musicale sarà disco con Oxxxa, il 2 ci sarà l’orchestra di Marco e Claudia e il 3 quella di Castellina Pasi.

Monte Subasio – Astrotrekking, polvere di stelle il 1° luglio

Iniziare luglio con una passeggiata notturna sotto le stelle è alquanto suggestivo. L’organizzazione Mondo Verticale ha pianificato un trekking di 3 ore e mezza al Monte Subasio partendo dall’Eramo delle Carceri di Assisi fino alla Croce di Sassopiano per guardare dall’alto le luci d’Assisi e della valle umbra. La guida turistica sarà l’astrofilo Francesco Rotondi che durante la camminata spiegherà il cielo ai presenti raccontando leggende e magici segreti. L’appuntamento è alle ore 20 al parcheggio della pasticceria Bella Napoli di Santa Maria degli Angeli e la prenotazione è obbligatoria entro le ore 12 di venerdì. Per altre informazioni rimandiamo alla pagina Facebook dell’organizzazione: https://www.facebook.com/groups/488885049219698/