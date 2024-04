Danilo Petrucci esce dall’ospedale: «Sono contento di essere vivo e ringrazio tutti»

Danilo Petrucci è stato dimesso martedì dall’ospedale ‘Torrette’ di Ancona dove era stato ricoverato e operato dopo la brutta caduta rimediata giovedì 11 aprile, durante un allenamento su una pista da cross a Cingoli (Macerata). Il centauro 33enne di Terni, che dovrà saltare la gara Superbike di Assen (Olanda), ha riportato diverse lesioni ma lo spirito è battagliero: «Sto meglio, quasi bene – dice in un video Instagram -. Ho rotto la mandibola in più parti, oltre alla clavicola e alla scapola, e forse per i prossimi tempi riderò con la bocca un po’ storta visto che ho reciso anche un nervo. Però sono contento, prima di tutto di essere vivo perché quando stavo cadendo, non pensavo di poterlo raccontare. Ringrazio i medici dell’ospedale ‘Torrette’ di Ancona dove sono stato questi giorni, perché ero davvero messo male. Oltre alle due placche e alle venti viti che ho in una mano, ho aggiunto altre tre placche e un po’ di viti. Però sono contento di tornare a casa e penso che ci vedremo a Misano (si corre il 14-16 giugno, ndR), penso che ce la farò. Ora intanto posso mangiare solo cibi liquidi e penso che per la prima volta nella mia vita dimagrirò. Sarà tosta ma sono contento di essere qui a parlare con voi: grazie a tutti quelli che mi hanno scritto».

IL VIDEO INSTAGRAM DI DANILO PETRUCCI DIMESSO DALL’OSPEDALE

