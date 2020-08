Danilo Petrucci partirà con il tredicesimo tempo nel GP d’Austria

Danilo Petrucci scatterà dalla tredicesima casella dello schieramento di partenza del GP d’Austria, in programma domenica sul Red Bull Ring. Il pilota ternano aveva chiuso le PL3 al dodicesimo posto sabato mattina ed ha quindi dovuto prendere parte alla Q1 in cui, rallentato anche dal traffico in pista, non è riuscito ad andare oltre il terzo tempo mancando di soli 24 millesimi l’accesso al secondo turno di qualifica.

Le parole di Petrucci

«Sia stamattina che questo pomeriggio abbiamo mancato di soli pochi millesimi l’accesso alla Q2, ma in generale sono comunque soddisfatto», ha detto Petrucci. «Nella FP4 siamo riusciti a trovare una soluzione che ci ha permesso di migliorare il nostro ritmo. Mi sto adattando a guidare diversamente la moto e penso che ci sia ancora del margine per poter fare altri passi in avanti. La nostra posizione di partenza per la gara non è il massimo, ma sono comunque ottimista. Il mio obiettivo per domani è quello di restare vicino al gruppo dei primi».