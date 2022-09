Danni, disagi e paura: il maltempo si accanisce. Caos a Pietralunga

di G.R.

Tanti e purtroppo anche seri – con numerose attività produttive in ginocchio – i danni del maltempo in Umbria, registrati soprattutto fra il pomeriggio e la serata di giovedì, in linea – purtroppo – con l’allerta ‘arancione’ diramata mercoledì dalla Protezione Civile. Particolarmente bersagliate le zone di Pietralunga, Gubbio/Gualdo Tadino e il confine con le Marche, Alta Valle del Tevere (Trestina/Monte Santa Maria Tiberina). Protezione Civile e vigili del fuoco – con le squadre di Perugia supportate anche da una di Terni – al lavoro senza sosta da ore e con decine di interventi che, per essere smaltiti, richiederanno qualche giorno. Non solo alberi e rami caduti, ma allagamenti, smottamenti e fiumi di fango che hanno danneggiato case e aziende.

A Pietralunga la situazione più critica: scuole chiuse



Pietralunga è il centro umbro più colpito da questa ondata: tanti e seri i danni a privati, aziende e infrastrutture pubbliche. Il Comune ha disposto la chiusura delle scuole per tutta la giornata di venerdì; contestualmente, da giovedì sera, il Comune ha messo a disposizione la palestra dell’istituto scolastico per consentire a tutti coloro che ne avessero bisogno, di poter contare su un riparo sicuro. In particolare coloro che vivono in prossimità del fiume Carpinella – straripato – o di altre situazioni ritenute a rischio. Il numero della Protezione Civile segnalato ai cittadini per qualsiasi necessità, è 075.7816780. Nel caos di Pietralunga, non è mancata invece una perdita di gas registrata in un edificio di viale Roma che ha portato all’evacuazione immediata dei residenti. Inoltre due persone, rimaste intrappolate nell’auto invasa dall’acqua, sono state salvate da personale del Comune che, fortunatamente, si trovava a lavorare in quella zona. Alla mattinata di venerdì l’invito del Comune è perentorio: restate a casa, salvo necessità inderogabili, per non intralciare le operazioni di soccorso.

Eugubino

A Mocaiana (Gubbio), all’inizio della strada che porta a Loreto di fronte al parcheggio della scuola elementare, è caduta una grande quercia. Conseguenze del temporale si sono viste anche nel parcheggio sotterraneo di San Pietro, interessato da una considerevole allagamento. In via Porta Romana l’accumulo di acqua ha originato pozze e tratti in cui il fango ha preso il sopravvento. Nella prima serata di giovedì Anas ha chiuso al traffico le strade statali 3 ‘Via Flaminia’ e 452 ‘Della Contessa’ fra Umbria e Marche: la statale 3 è statachiusa per frana dal chilometro 213+300 al chilometro 219+900, tra i comuni di Cantiano (Pesaro Urbino) e di Scheggia e Pascelupo (Perugia). La statale 452 è stata invece chiusa per allagamento dal chilometro 11+500 al chilometro 12+100, nel territorio comunale di Cantiano.