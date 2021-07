Ternana, niente abbonamenti. Test con la Roma di Mourinho

Ingresso solo con il biglietto e niente abbonamenti per la stagione 2021-2022 in serie B. Questa al momento la decisione presa dalla Ternana a causa dell’incertezza legata al Covid: ««A malincuore non sapremmo proprio come muoverci. Non ci sono certezze, su quello che sarà in autunno quando i campionati saranno cominciati. Se dovessimo vendere degli abbonamenti e ci ritrovassimo costretti a chiudere di nuovo lo stadio, si creerebbe il problema di come e quando procedere ai rimborsi», le parole del vicepresidente Paolo Tagliavento a Il Messaggero nell’articolo a firma Paolo Grassi.

I dubbi

Non si procede con il tesseramento. Tra le incognite – al netto di contagi e possibili sviluppi – anche il tetto di numero massimo di ingressi: la serie A spinge per il 100% con green pass, mentre l’opzione più concreta è ancora quella del 25% rispetto alla capienza massima. Con problema su criteri e priorità per selezionare i supporter cui permettere di abbonarsi. Da qui la decisione: biglietti messi in vendita di volta in volta per le singole partite. Intanto sponda mercato si attende le ufficializzazioni per il centrocampista Davide Agazzi e il difensore Filippo Scaglia, così come – svincolatosi dal Livorno e pronto a rivestire il rossoverde – per Matija Boben. Da giovedì prossimo tutti a Tirrenia.

Amichevole con la Roma

Nel contempo La Gazzetta dello Sport ha pubblicato nell’edizione odierna il calendario – da confermare – della Roma di José Mourinho: si parla di un test il 25 luglio al ‘Fulvio Bernardini’ di Trigoria – il centro sportivo della società laziale – proprio contro i ragazzi di Cristiano Lucarelli.