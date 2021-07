Fere, sessione mercato aperta: arriva Agazzi, sprint per Paleari

La Ternana per ora ha già acquisito le prestazioni di Luca Ghiringhelli e Antonio Palumbo – riscattato dalla Sampdoria -, ma il grosso del mercato deve ancora arrivare. All’avvio del lavoro a Tirrenia manca appena una settimana ed è chiaro che l’obiettivo del ds Luca Leone è mettere a disposizione di Cristiano Lucarelli il maggior numero di elementi possibili per tentare di trovare subito la ‘quadra’ con il nuovo gruppo: giovedì 1° luglio scatta in via formale la sessione estiva del mercato e il dirigente abruzzese è pronto per chiudere a stretto giro almeno un paio di trattative.

Sprint Agazzi e Paleari

Il centrocampo rossoverde sarà rinforzato dal 28enne Davide Agazzi, in procinto di accasarsi al club di via della Bardesca dopo l’avventura di Vicenza ed il triennio precedente a Livorno: un elemento di sicuro affidamento per il campionato di serie B, ciò che serve alle Fere per essere quantomeno competitivi nel torneo cadetto. Altro elemento over da aggiungere al gruppo del trainer toscano è il portiere da affiancare ad Anthony Iannarilli: in tal senso si sta cercando di spingere e superare la concorrenza per assicurarsi le performance del classe 1992 Alberto Paleari, proveniente dalla stagione in serie A con il Genoa e un quadriennio in B con il Cittadella. E sempre con i veneti è stato protagonista a lungo il difensore 29enne Filippo Scaglia, dal 2019 con la casacca del Monza. Un tris di colpi che garantirebbe a Defendi e compagni un plus d’esperienza notevole. Senza dimenticare la necessità di prendere diversi under per la questione delle liste bloccate.

Le cessioni

Bene, gli over sono in arrivo. Inevitabile che un buon numero di rossoverdi protagonisti della storica promozione in B dovrà salutare: in lista di sbarco i vari Suagher (lo attende la Feralpisalò), Bergamelli, Diakité, Russo, Torromino, Raičević (difficile che resterà, a differenza di Boben), Casadei, Ferrante e Frascatore, tanto per iniziare. Sui centrocampisti – Damian e Salzano sono over – si vedrà.