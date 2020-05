Degrado Città Giardino, Latini rassicura: «Un piano per risolvere»

Giovedì aveva inviato una lettera a sindaco di Terni e questore per lanciare l’ennesimo grido d’allarme sulla situazione di Lungonera Savoia e Città Giardino, da tempo – salvo un breve ‘stop’ durante il periodo di lockdown – alle prese con prostituzione, spaccio di droga ed altri ‘giri’ tutt’altro che rassicuranti. Nel corso della stessa giornata l’esercente, che ha la propria attività in zona, ha ricevuto la telefonata del sindaco di Terni Leonardo Latini che ha assunto impegni precisi sul punto.

«Un piano per Città Giardino»

«Il sindaco – spiega la commerciante – mi ha annunciato che già da oggi (venerdì, ndR) avrebbero iniziato a lavorare, in collaborazione con la questura, data l’urgenza richiesta, emanando un piano che possa finalmente risolvere la questione, assicurando a tutti di mettere in sicurezza la zona adottando i giusti provvedimenti. È nostra premura – prosegue – attendere quindi che si faccia realmente qualcosa, fiduciosi che ci siano finalmente delle risposte da parte delle istituzioni per garantire a tutti gli esercenti come me di lavorare meglio e a tutti i residenti della zona di poter finalmente riposare senza essere svegliati da schiamazzi notturni, rendendo la zona più sicura e vivibile».

Progetti per migliorare la vivibilità

«Latini – riferisce l’esercente – ha voluto anche informarmi del fatto che sono in corso molti progetti che riguardano anche la zona di Città Giardino e che sarà suo dovere risolvere anche il problema che riguarda la prostituzione che non fa di certo parte del decoro di questo bel quartiere. Attendiamo quindi fiduciosi questa volta di avere una risposta immediata grazie alla collaborazione di Comune e questura, ringraziando il sindaco che ha finalmente deciso di prendere in mano personalmente la situazione».