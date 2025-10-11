I carabinieri di Nocera Umbra, insieme ai colleghi del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) e del Nas di Perugia, a seguito di un controllo in un ristorante del centro di Nocera Umbra, hanno denunciato e sanzionato il titolare dell’attività.

«Durante le verifiche – spiega una nota dell’Arma – sono emerse gravi irregolarità sia di natura penale che amministrativa. In particolare è stata riscontrata la mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale, l’assenza di sorveglianza sanitaria e di presidi di primo soccorso. Inoltre è stata accertata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto, di nazionalità macedone, circostanza che ha comportato la sospensione immediata dell’attività».

«I controlli igienico-sanitari – proseguono i carabinieri – hanno evidenziato carenze significative nelle procedure di autocontrollo per la sicurezza alimentare. Di conseguenza sono stati sequestrati circa 25 chilogrammi di alimenti non conformi, tra cui carne non tracciata e pasta fatta in casa, per un valore stimato di 500 euro. I prodotti sono stati successivamente distrutti da un’azienda specializzata.

Al termine dell’ispezione, oltre al deferimento alla procura della Repubblica di Spoleto, al titolare dell’impresa sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 19 mila euro».