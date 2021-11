Lavorano in ‘nero’ e prendono reddito di cittadinanza: nei guai

Quindici giorni di chiusura, denuncia del titolare ed ulteriori tre deferimenti di persone che lavoravano nel locale. Questo l’esito di un controllo dei carabinieri della Compagnia di Todi e del nucleo ispettorato del lavoro di Perugia nei confronti di un’attività di Deruta.

I problemi. Anche il reddito di cittadinanza



Il gestore – spiega l’Arma – è stato denunciato per aver omesso di sottoporre a preventiva sorveglianza sanitaria due lavoratori. Ma c’è anche altro: non ha distribuito i dispositivi di protezione e ha elaborato «il documento di valutazione dei rischi aziendali in modo non conforme alle caratteristiche previste». Gli altro soggetti sono stati denunciati per lavoro in ‘nero’ e per aver percepito indebitamento nell’anno in corso il reddito di cittadinanza per 16 mila euro. Infine ci sono contestazioni per violazioni amministrative e ammende per 30 mila euro, nonché irregolarità in tema di Covid-19.