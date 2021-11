‘Di sicuro amici’ torna anche nella stagione invernale

Vista la numerosa partecipazione al progetto ‘Di sicuro amici’ nel periodo estivo, l’associazione Iro Iro di Terni ne promuove una versione invernale con varie attività, eventi e laboratori. Il progetto ricomincerà sabato 6 novembre e prevede un calendario di incontri che coinvolgeranno anche altre realtà presenti sul territorio.

Gli obiettivi

«’Di sicuro amici’ è stato ideato per rispondere alle esigenze dei ragazzi, migliorare la loro autonomia nella vita quotidiana, stabilire nuovi legami amicali e affettivi, aumentare l’autostima, la capacità di condivisione e di relazione» afferma Eleonora Tini, presidente di Iro Iro. «Siamo molto contente del successo dell’edizione estiva di ‘Di sicuro Amici’ – prosegue Sara Martinelli, coordinatrice del progetto – e siamo certe che sarà un progetto che porteremo avanti nel tempo. La nostra associazione organizza questi progetti per supportare le famiglie e i loro ragazzi, cercando di andare incontro alle loro esigenze, anche economiche». Per ulteriori informazioni si può visitare la pagina Facebook dell’associazione (https://www.facebook.com/associazioneiroiro).