Diocesi di Foligno, Sorrentino vescovo

Papa Francesco ha nominato vescovo della Diocesi di Foligno monsignor Domenico Sorrentino, arcivescovo-vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, unendo le due sedi in persona Episcopi. L’annuncio è arrivato nella mattinata di sabato.

IL MESSAGGIO PER I FEDELI DI FOLIGNO

Diocesi distinte

Le due diocesi restano giuridicamente distinte, seppur sotto la guida di un unico vescovo. «Adesso la cosa più importante per me è concedermi subito al mio animo di Pastore perché mentre siete qui davanti a me e vi sento fratelli e figli di questa Chiesa, immediatamente per un annuncio del genere mi balza davanti a me tutto il popolo di Foligno. Quindi in questo momento in questa sala è come se ci fosse l’altra metà, l’altra parte della Chiesa che mi viene affidata», le parole di Sorrentino in occasione della comunicazione ufficiale del nunzio apostolico Paul Emil Tscherrig nella sala della Spogliazione di Assisi.

La gioia

«Una grande gioia per la Città di Assisi – il commento della prima cittadina Stefania Proietti – la nomina di monsignor Domenico Sorrentino a vescovo anche della diocesi di Foligno. Allargare i confini del suo ruolo al terzo comune dell’Umbria è di sicuro un prestigio e una responsabilità. Come sindaco di Assisi e come amministrazione comunale accogliamo tale nomina con sentimenti di contentezza per una comunità religiosa che si estende alla città di Foligno e formuliamo un sentito augurio di buon lavoro al nostro vescovo».

Chi è monsignor Sorrentino

S.E. Mons. Domenico Sorrentino è nato il 16 maggio 1948 a Boscoreale, in provincia di Napoli e Diocesi di Nola. Ha compiuto gli studi medi nel Seminario Vescovile di Nola e nel Seminario Regionale di Salerno, e quelli teologici a Roma, come alunno dell’Almo Collegio Capranica, presso la Pontificia Università Gregoriana, conseguendo il Dottorato. Si è laureato in Scienze Politiche presso la Sapienza Università di Roma. È stato ordinato sacerdote per la Diocesi di Nola il 24 giugno 1972.

È stato Vicario Parrocchiale di Maria SS. della Stella a Nola; Parroco di S. Giorgio martire a Liveri; Assistente del Movimento Lavoratori dell’Azione Cattolica; insegnante di religione nel Liceo Vescovile parificato di Nola. È stato inoltre Direttore dell’Ufficio Catechistico, Vicario per l’Evangelizzazione e la Cultura, Canonico Teologo e Membro del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori.

Ha promosso la costituzione del Centro di Studi e Documentazione su Paolino di Nola; è stato Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose Duns Scoto (Nola). Presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Sezione S. Tommaso d’Aquino, ha insegnato Teologia Spirituale, diverse discipline dell’area dogmatica e Dottrina Sociale della Chiesa.

Dal 1992 al 2001 ha prestato servizio presso la Prima Sezione della Segreteria di Stato.

Il 17 febbraio 2001 è stato nominato Arcivescovo-Prelato di Pompei ed è stato consacrato il 19 marzo successivo. Dal 2003 al 2005 è stato Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Il 19 novembre 2005 è stato nominato Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino.

È Membro della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, nonché della Pontificia Accademia di Teologia. All’interno della Conferenza Episcopale Umbra è Vicepresidente e Delegato per i Laici, l’Educazione e la Scuola. Ha pubblicato numerosi volumi ed articoli su diverse riviste.