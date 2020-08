Distacco dalla galleria, esposto in procura

Strascichi dopo la caduta di calcinacci all’interno della galleria del Pozzale, lungo la superstrada E45, tra gli svincoli di Valsavignone e Pieve Santo Stefano nord. Lunedì alcuni pezzi di cemento avevano colpito un’auto con a bordo due donne e due bambini (illesi) diretti ad Assisi. La struttura è stata messa in sicurezza, ma intanto alla procura di Arezzo è arrivato un esposto firmato da Gianluca Cirignoni, anima e portavoce del comitato ‘E45 Punto 2’, nato all’indomani del sequestro del viadotto Puleto nel gennaio 2019.

L’esposto

Nell’esposto si chiede di valutare se «in considerazione delle condizioni di estremo degrado in cui versa il tratto toscano della superstrada E45 nonostante le centinaia di milioni di euro spesi in lavori di manutenzione che si susseguono perennemente ed ininterrottamente, chiedo a codesta spettabile Procura di verificare la sussistenza delle fattispecie di reato di ‘Attentato alla sicurezza dei trasporti’ e ‘Omissione di lavori in costruzioni che minacciano rovina’, procedendo con gli opportuni provvedimenti nei confronti di chiunque ritenga responsabile».