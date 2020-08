Avigliano Umbro, test tutti negativi

Sospiro di sollievo ad Avigliano Umbro. Il sindaco Luciano Conti nel pomeriggio di giovedì ha reso noto che «i rimanenti tamponi eseguiti nella giornata di martedì, ai soggetti stati a stretto contatto con il concittadino risultato positivo al covid, hanno dato esito negativo. Quindi la totalità – circa 40 – dei test effettuati sono negativi».

La caccia alle streghe

Lo stesso primo cittadino ha tenuto a fare una precisazione «necessaria, che servirà spero a chiarire un aspetto molto delicato, soprattutto perché viviamo in una comunità molto piccola e è facile fare la caccia alle streghe. Il Dpcm prevede che l’isolamento fiduciario domiciliare (comunicato dall’Asl competente) è previsto per i soggetti provenienti da zone a rischio come la Romania, la Grecia, Malta e la Spagna, questo durerà 14 giorni dall’arrivo in Italia. Lo stesso provvedimento viene espresso a soggetti stati a stretto contatto con persone risultate positive al virus o sottoposte a tampone molecolare, ( anche in questo caso è l’Asl che ne da comunicazione), e potranno sospendere l’isolamento al momento dell’ avvenuto esito negativo del secondo tampone, che per questi soggetti in particolare verrà esuguito sabato in giornata. Rassicuro tutti che i soggetti raggiunti dal provvedimento di isolamento domiciliare lo stanno facendo in modo corretto e responsabile. La situazione – ha concluso – è costantemente monitorata dai servizi sanitari competenti e dal sottoscritto.