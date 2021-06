Donare il sangue, sabato la Croce rossa sarà nelle piazze

Anche questo anno, in occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, la Croce rossa italiana scende in campo per sensibilizzare tutti i cittadini su questo importante tema. Anche i volontari Cri di Terni saranno in piazza sabato 12 giugno per promulgare l’importanza della donazione di sangue.

Porta Sant’Angelo e largo Liberotti illuminati di rosso

«Il sangue – ricorda il responsabile del gruppo donatori Cri, Mariani Giuliano – non si riproduce in laboratorio e la richiesta è sempre altissima. Donare è un piccolo gesto che costa pochissimo ad ognuno di noi ma assume un valore inestimabile per chi ne ha bisogno. Sono sicuro che i nostri concittadini non faranno mancare ancora una volta il loro generoso contributo». Sempre nella giornata di sabato verrà esposto uno striscione celebrativo della giornata a palazzo Spada e verranno illuminati di rosso porta Sant’Angelo e largo Liberotti. Durante il pomeriggio, inoltre, le infermiere volontarie della Croce rossa si impegneranno nella misurazione della pressione arteriosa nel camper posizionato in piazza.