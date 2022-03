Orvieto, resta bloccata al cimitero: curioso intervento dell’Arma

Un intervento fuori dal consueto per i carabinieri di Orvieto nella tarda serata di sabato. L’Arma si è attivata dopo la richiesta di aiuto da parte dei vigili del fuoco di Terni per un particolare motivo: una donna, impaurita, era rimasta bloccata all’interno del cimitero comunale in zona Ponte del Sole perché – evidentemente non se ne è resa conto – era andata oltre l’orario di chiusura. Situazione risolta in poco tempo: i militari hanno chiamato il custode che, via telefono, ha poi riferito alla signora le indicazioni per uscire.

