Donnarumma gol, ma Ternana ko: 2-1 Empoli nel test di Coverciano

Ternana ko di misura nell’amichevole pomeridiana di sabato al ‘Franco Valcareggi’ di Coverciano, sede del confronto con l’Empoli – protagonista nella massima serie – di Aurelio Andreazzoli. Tre reti e tutte nel primo tempo in terra toscana: i ragazzi di Cristiano Lucarelli perdono 2-1 dopo il temporaneo pareggio firmato da Alfredo Donnarumma.

Le scelte tattiche

Nessuna possibilità di seguire il confronto e dunque ci si affida al racconto testuale degli uffici stampa delle squadre. La Ternana è scesa in campo nel primo tempo con il 4-4-2: Donnarumma-Pettinari davanti (l’ex punta del Brescia ha colpito anche un palo) e Capone-Peralta sugli esterni, poi nella ripresa spazio al trio Furlan-Partipilo-Falletti alle spalle di Mazzocchi. Un match che arriva durante la pausa per gli impegni delle nazionali e ad una settimana dalla prossima sfida di campionato a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone ultimo in classifica, una ghiotta occasione per tentare di conquistare il successo numero uno fuori dalle mura amiche.

Il tabellino

Empoli (4-3-3): Furlan (46’ Vicario); Fiamozzi (70’ Marchizza), Tonelli (82’ Pezzola), Luperto, Parisi; Haas, Żurkowski, Bandinelli; Cutrone, Mancuso, La Mantia (74’ Di Francesco). A disposizione: Hvalic; Boli, Bonassi, Rizza, Sodero, Ignacchiti, Morelli, Heimisson. Allenatore: Aurelio Andreazzoli

Ternana primo tempo (4-4-2): Iannarilli; Ghiringhelli, Kontek, Capuano, Martella; Peralta, Palumbo, Paghera (c), Capone; Pettinari, Donnarumma. Allenatore: Cristiano Lucarelli

Ternana secondo tempo (4-2-3-1): Vitali; Defendi, Sørensen, Boben, Celli; Palumbo (81′ Mazza), Agazzi; Furlan, Partipilo, Falletti; Mazzocchi.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze (assistenti Pietro Pascali di Bologna e Marco Toce di Firenze, IV ufficiale Samuele Andreano di Prato)

Reti: 21′ Cutrone, 31′ Tonelli (E); 23′ Donnarumma (T)