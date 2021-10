Terni, addio ultrà a ‘Lu Gatto’: capostipite della gloria Freak

Condividi questo articolo su

















Se n’è andato giovedì all’età di 61 anni, dopo una vita coerentemente ‘Freak’. L’ultimo saluto a ‘Lu Gatto’ – al secolo Fabio Fabrizi – c’è stato sabato mattina di fronte alla ‘sua’ curva Est dello stadio Liberati. Quella che per qualche decennio è stata la casa di uno dei gruppi ultras più stimati e rispettati, in Italia e non solo. I ‘Freak Brothers’, a cui Lu Gatto, insieme ad altri fratelli come Marcello Viali, ‘Bibbo’ Massarucci e Renzo Tolomei, ha dato origine dopo un leggendario viaggio in Olanda. Oggi il tifo rossoverde, gli amici gemellati e tutti quelli che volevano bene a Fabio, salutano la storia ultrà di Terni. Incancellabile.