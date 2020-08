Dopo il grande caldo arrivano i temporali

Allerta ‘gialla’ della Protezione civile regionale rispetto alle condizioni meteo sul territorio umbro. I temporali, infatti, fra domenica e lunedì potrebbero prendere il posto del caldo afoso che da giorni ‘domina’ in Umbria.

Allerta in estensione

Se l’allerta relativa alla giornata di domenica coinvolge solo alcune parti della regione – in particolare il centro-nord dell’Umbria -, quella diramata dal Centro funzionale della Protezione civile per lunedì 3 agosto è relativa a tutto il territorio regionale. Si prevedono infatti temporali, pur con una criticità ‘moderata’.

Previsioni

Tradotto, da lunedì potrebbero verificarsi temporali sparsi con tendenza in diminuzione per ciò che attiene le temperature massime. Una ‘boccata d’aria’ che si spera non sia collegata a forti rovesci, che disagi ne creano quasi sempre, e che nel giro di 24/48 ore potrebbe essere a sua volta rimpiazzata da condizioni meteorologiche nuovamente stabili.