Dovizioso-Petrucci: «Rivangare non fa bene»

Ognuno tira dritto per la sua strada. D’altronde Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci lasceranno la Ducati al termine della stagione: i due piloti ufficiali della ‘rossa’ sono tornati a parlare dei dissapori della scorsa settimana in occasione delle qualifiche del sabato al Motorland Aragón, in Spagna. Domenica si tornerà a correre sul circuito di Alcañiz.

L’ATTACCO DI DOVIZIOSO NELLO SCORSO WEEKEND

Profilo basso

Il pilota forlivese questa volta decide di bypassare il discorso dopo l’attacco dello scorso weekend: «Io non devo chiarire nulla, ormai quello che è fatto è fatto, non mi porto dietro cose che mi condizionano. Se lui ritiene – riporta La Gazzetta dello Sport – che è giusto quello che fa, ok: io non ho intenzione di rimarcare questa cosa, poi ognuno trae da solo le sue conclusioni». Anche il pilota di Terni – festeggerà il 30° compleanno proprio nel giorno della gara – preferisce evitare una nuova polemica: «Con Andrea non ne abbiamo parlato in aereo, eravamo stanchi. Io e lui sappiamo cosa è successo, ma è inutile continuare a parlare del passato, meglio guardare al futuro. Non so cosa sarebbe successo a parti inverse, anche se mi piacerebbe essere nella posizione di lottare per il mondiale. Alla fine io resto della mia idea e lui della sua e rivangare non fa bene, soprattutto ad Andrea: dobbiamo restare concentrati sulla gara».