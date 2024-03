Droga a Spoleto: un arresto e due denunce

Un 21enne di origini albanesi, una 52enne del luogo ed un tunisino di 22 anni sono stati denunciati dai carabinieri della Compagnia di Spoleto nell’ambito dei controlli per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il sequestro

Nel corso delle operazioni l’Arma ha sequestrato 25 dosi di cocaina per un peso complessivo di 12 grammi. Più alcuni grammi di marijuana e un bel po’ di denaro. Tutto è nato dal tentativo di fuga del giovane alla vista dei militari: è stato raggiunto e subito dopo è scattata la perquisizione domiciliare (trovati bilancini, materiale per il confezionamento e 240 euro in contanti). Per lui c’è l’arresto: «Al termine del rito direttissimo gli è stata comminata la pena di un anno di reclusione, multa di 1.800 euro e il divieto di dimora nel Comune di Spoleto». Poi il check ha interessato la donna: aveva 15 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. Infine alla stazione ferroviaria di Spoleto i carabinieri hanno identificato il 22enne, sorpreso con 13 grammi di hashish. C’è la denuncia in questo caso.