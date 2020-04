Droga a Terni, condannato un 28enne

Un anno e due mesi di reclusione con la sospensione della pena. Questa la condanna inflitta dal tribunale di Terni – giudice Dorita Fratini – ad un 28enne originario del Togo con le modalità del rito abbreviato. Il giovane, difeso dall’avvocato Francesco Montalbano Caracci, era stato arrestato lo scorso 16 gennaio dai carabinieri del Nor di Terni che lo avevano controllato nei pressi della sua abitazione nella zona di via Carrara. Fra perquisizione personale e domiciliare i militari avevano trovato poco più di 50 grammi di hashish e circa 65 marijuana, oltre a 640 euro in contanti. Contestualmente la sentenza il 28enne si è visto revocare la misura dell’obbligo di firma, applicata successivamente l’arresto. I contanti sequestrati gli sono invece stati restituiti in quanto legati alla regolare attività lavorativa che il giovane conduce. Il suo legale difensore impugnerà comunque la sentenza in appello, con l’obiettivo di giungere ad una revisione della decisione in senso favorevole per il proprio assistito.

