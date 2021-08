Droga e degrado totale fra feci, rifiuti e cani maltenuti: arriva il 113

Una condizione di pesante di degrado, anche igienico sanitario, segnata dalla presenza di cumuli di immondizia, feci, vetri infranti e sporcizia un po’ in tutta la casa, bagno e cucina compresi. Non è per questo che gli agenti della polizia di Stato erano intervenuti presso l’abitazione, nell’hinterland di Perugia, ma per la segnalazione di una violenta lite fra i due inquilini, entrambi 50enni e di nazionalità italiana.

Droga e degrado

Farsi aprire la porta di casa non è stato facile, perché entrambi erano in condizioni precarie – uno dei due in stato di incoscienza, nudo, sul proprio letto – ma alla fine la polizia di Stato è riuscita ad entrare e ad accertare la situazione. Nell’appartamento c’erano anche sei piante di marijuana posizionate nel terrazzo. Alla fine l’uomo in stato di incoscienza è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale: non è grave. Per lui è scattata la denuncia per coltivazione, produzione e detenzione di stupefacenti. Infine i due cani di proprietà dei soggetti, invece, sono stati affidati ad un centro-rifiugio del Perugino viste le pesanti condizioni igieniche dell’abitazione e quelle in cui venivano tenuti.