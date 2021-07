Droga in casa e nell’auto: due denunce fra Fabro e Ficulle

Doppio ‘colpo’ dei carabinieri della Compagnia di Orvieto, guidati dal capitano Giuseppe Viviano, sul fronte del contrasto agli stupefacenti. Il bilancio è di due denunce a piede libero.

Droga in casa

Il 23 luglio a Ficulle (Terni) i carabinieri del locale comando stazione, insieme ai colleghi dell’aliquota operativa della Compagnia orvietana, hanno denunciato un 43enne originario della provincia di Macerata, residente nell’orvietano e già noto alle forze dell’ordine. Nella sua abitazione i militari hanno trovato 39 grammi di marijuana.

Anche l’ecstasy

Il giorno dopo, il 24 luglio, a Fabro (Terni), i militari della stazione fabrese, in collaborazione con i colleghi della stazione di Ficulle, hanno denunciato un 39enne di Orvieto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato a bordo della propria auto per un controllo: il forto odore proveniente dall’abitacolo non lasciava spazio a molti dubbi. Infatti, fra perquisizione veicolare, personale e dell’abitazione, sonno stati trovati 28 grammi di hashish, 13 di inflorescenze di marijuana, un grammo circa di ketamina ed uno di Mdma (ecstasy).