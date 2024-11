Droga nei boschi fra Cesi e Piediluco: l’Arma identifica 44 persone

Controlli a tappeto, martedì, da parte dei carabinieri di Terni nelle zone boschive di Valleprata, Piediluco e di San Biagio di Cesi, note anche per l’intensa attività di spaccio di droga. Durante i servizi sono stati controllati 27 veicolo e identificate 44 persone, tre delle quali trovate con modiche dosi di cocaina o hashish e per questo segnalate alla prefettura di Terni per assunzione di dtupefacenti. Al momento del controllo, due di loro erano alla guida delle rispettive auto e per questo sono state colpite anche dal ritiro della patente. I controlli hanno riguardato anche l’area dell’ex bocciofila Prampolini, a Terni, dove non sono state trovate persone all’interno ma bivacchi, segno di un utilizzo recente e frequente.

