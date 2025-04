Aumenta il numero dei visitatori alla cascata delle Marmore nel periodo di Pasqua rispetto allo stesso periodo del 2024. Il consueto aggiornamento lo fornisce il Comune di Terni.

«Il sito naturalistico e culturale – spiega l’assessore al turismo Alessandra Salinetti – ha fatto registrare 14.100 presenze tra il sabato santo e la Pasquetta con una variazione positiva di 1.600 tagliandi staccati rispetto allo scorso anno. La giornata del lunedì ha visto oltre 5.500 ticket con un trend sempre in crescendo, dato che se ne erano avuti 3.800 il sabato e 4.800 la Pasqua. Ottimo avvio per la stagione turistica».

Ora il focus è sui prossimi giorni: «Siamo al lavoro per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Siamo un periodo di transizione dal punto di vista della gestione – il riferimento alla gara in corso – e dei trasporti in quanto l’amministrazione sta procedendo al rinnovo delle gestioni, perché il nostro obiettivo è il potenziamento dei servizi».