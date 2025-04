Una sorta di appello rivolto all’amministratore unico di FarmaciaTerni Alessandro Virili e al direttore generale Nicola Nulli Pero. A lanciarla è un gruppo di cittadini di Marmore e fa riferimento alla farmacia comunale di via Montesi: ‘pressing’ per la conferma della dottoressa Silvia Zucchini.

C’è la possibilità di trasferimento e allora ecco che scatta la missiva per i vertici della società controllata al 100% dal Comune di Terni: «Scriviamo la presente – si legge – per esprimere il nostro più sincero apprezzamento e la nostra profonda stima per la dottoressa Silvia Zucchini, che attualmente ricopre il ruolo di facente funzione di direttrice presso la nostra farmacia comunale 3 di Marmore».

Il motivo? «Dal momento in cui la Zucchini ha assunto tale incarico, ha dimostrato non solo una solida competenza professionale e una profonda conoscenza del settore farmaceutico, ma anche eccezionali capacità nel garantire un servizio efficiente e di alta qualità per tutti gli utenti della farmacia. La sua presenza e la sua guida si sono rivelate preziose e hanno contribuito in modo significativo al buon funzionamento e all’immagine positiva della Farmacia, con ottimi riscontri positivi». Si arriva alla richiesta/appello per tenere a Marmore la 32enne dottoressa.

«Per questi motivi – concludono i cittadini – e nella consapevolezza dell’importanza che ha per la comunità tale importante presidio sanitario desideriamo esprimere il nostro più vivo auspicio affinché la dottoressa Zucchini possa essere da voi confermata ufficialmente nel ruolo di direttrice della farmacia comunale 3 di Marmore. Siamo infatti certi che sotto la sua guida la farmacia continuerà a essere un presidio sanitario fondamentale e un punto di riferimento per tutti noi».