Disavventura nella tarda serata dì venerdì per due 17enni di Perugia in vacanza in riviera romagnola. Sono stati rapinati da quattro giovanissimi – due 18enni, un coetaneo ed un 15enne provenienti dal bolognese – in piazzale Roma, a Riccione, con utilizzo di un coltellino: ci hanno pensato i carabinieri ad individuarli e bloccarli a stretto giro, con successivo recupero della refurtiva e denuncia per rapina e furto in concorso.

