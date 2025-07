Un ternano ancora sul tetto d’Italia nell’e-bike enduro. Tommaso Bianchetti cala il tris dopo la performance nel weekend al Cervino Ski Paradise: è di nuovo campione d’Italia.

Bianchetti ha conquistato il titolo in occasione dell’ultima tappa del campionato italiano Fmi, anche tra gli assoluti: il ternano è stato in grado di avere la meglio su Andrea Lucchini. Medaglia d’oro per lui grazie al punteggio finale di 98, superiore al 96 dell’avversario.