È geloso: terrorizza la moglie con aggressioni fisiche e minacce. Denunciato 35enne

Violente aggressioni fisiche che nel corso del tempo le hanno provocato uno stato di paura e ansia. Tutto a causa dell’eccessiva gelosia del marito, un 35enne tunisino denunciato per maltrattamenti in famiglia: ci ha pensato la polizia di Stato di Perugia a mettere fine all’incubo di una donna.

L’aiuto

La donna è stata tranquillizzata dagli agenti: a loro ha spiegato di essere da tempo monitorata dal marito che, inoltre, aveva iniziato a controllarle il telefono contro la sua volontà ed a presentarsi a lavoro per tenerla sotto osservazio. «Il comportamento del marito era degenerato al punto tale che alla donna – violentemente percossa – era stato persino impedito di recarsi all’ospedale», spiega la questura. Nell’ultimo episodio l’uomo ha preso il permesso di soggiorno alla moglie – appena ritirato in questura – rifiutandosi di riconsegnarlielo, con tanto di minacce. La vittima ha chiesto aiuto alla polizia di Stato, chiedendo di essere collocata in una struttura protetta: ci penserà il centro antiviolenza di Perugia.