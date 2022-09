È il giorno di Ternana-Perugia: viabilità, soste e ordine pubblico Tutti i provvedimenti

È il giorno di Ternana-Perugia e, come di consueto, la città nelle ore più a ridosso della sfida – si inizia alle 16.15, si sfioreranno le 12 mila presenze tra abbonati e biglietti venduti – sarà ‘blindata’ nei dintorni dello stadio Libero Liberati. I provvedimenti sono quelli di sempre: focus su viabilità, traffico, divieto di sosta e antivetro.

L’ORDINANZA PER IL TRAFFICO

Per quel che concerne la viabilità divieto di sosta già in vigore dalle 7 – terminerà alle 20 – in alcune vie limitrofe dello stadio, mentre dalle 14 alle 20 niente circolazione nelle vicinanze del Liberati con contestuale apertura dei varchi elettronici Ztl. Durante il passaggio della tifoseria ospite «è istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli su viale Eroi dell’Aria nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Borzacchini/Via Lessini e Piazzale Marinai d’Italia ed in corrispondenza delle immissioni laterali». Ci saranno oltre 11.500 spettatori al Liberati che, con ogni probabilità, diventeranno circa 12 mila considerando accrediti e sponsor.

L’ORDINANZA ANTIVETRO

In questo caso c’è il divieto di asporto di bevande in vetro nell’area circostante dello stadio dalle 11 alle 19. «La somministrazione di bevande in contenitori di vetro è consentita unicamente tramite servizio assistito al tavolo all’esterno dei locali di esercizio o all’interno, qualora consentito; sulle rispettive aree e spazi pertinenziali regolarmente autorizzati, con obbligo in tal caso a carico degli esercenti di rimuovere immediatamente, al termine della consumazione, i contenitori a tal fine utilizzati e per la somministrazione di bevande al tavolo o al banco, qualora consentito, con utilizzo di bicchieri in vetro di ridotte dimensioni secondo i normali usi commerciali». Si spera in una bella giornata di sport senza problematiche.