È umbra la stella della pesca in apnea femminile: Tiziana trionfa in Tunisia

La ‘regina del mare’, Tiziana Martinelli, recente campionessa italiana di pesca in apnea femminile, non finisce di stupire e conquista anche il campionato euro-africano nella sezione singoli e a squadre con la nazionale italiana. Podio tutto azzurro alla 33à edizione del campionato a Biserta, città tunisina che si affaccia sul mar Mediterraneo. Tiziana Martinelli, che ha 41 anni ed è Città di Castello (Perugia) è salita sul gradino più alto con la maglia azzurra, seguita da Alessandra Totaro e Alice Ferarri (Emanuela De Lullo, riserva). Tredici le nazioni in acqua per la sezione maschile e quattro in quella femminile per un totale di 46 atleti pronti a darsi battaglia sugli stessi campi gara. Tiziana Martinelli, geometra alla Quadrilatero Marche Umbria Spa, è coniugata con Jacopo Giandominici ed è mamma di due bambini, Giulia e Dante.

Una sfida difficile

«La lunga preparazione è stata meticolosa e studiata – dice -. La gara è stata disputata in condizioni difficili, vista anche la forte corrente specialmente nella seconda giornata a causa della quale ho dovuto mettere in atto il ‘piano B’. Competere con uomini e donne non è certo facile specialmente se si inizia la gara sullo stesso punto come è capitato a me e all’atleta Algerino Medjadji Mohamed Aniss: abbiamo fatto il tuffo in contemporanea su una bella cernia bruna a 27 metri di profondità, ma lui è stato più bravo e veloce ad arrivare sul fondo perché l’ha catturata proprio sotto il mio naso, non per questo mi sono persa d’animo, anzi al secondo spostamento ho preso un dotto a 28 metri. Conquistare il gradino più alto al campionato euro-africano 2022 è stato difficile e, citando il pensiero del nostro direttore tecnico Marco Bardi, credo si racchiuda l’essenza delle competizioni ‘quando hai la forza di superare ogni ostacolo, quando hai la volontà giusta per raggiungere un risultato, quando hai la capacità di lasciare fuori i problemi e concentrarti sull’obiettivo».

La palestra in ‘casa’

Innamorata del mare fin dalla nascita e del marito Jacopo, che le ha trasmesso la passione per questo sport, ha effettuato diversi anni fa le prime immersioni nella piscina di casa: gli impianti natatori Polisport di Città di Castello che l’hanno vista crescere prima come nuotatrice e poi come appassionata di pesci e fondali mozzafiato. «Ho sempre vissuto a Città di Castello dove il mare non c’è, ma un mix di sangue ed acqua salata dentro di me c’è sempre stato». Ora dopo un po’ di meritato riposo, si concentrerà sul mondiale in Spagna e il campionato italiano in programma nel 2023.