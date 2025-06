Incidente stradale nel pomeriggio di sabato lungo la superstrada E45 all’altezza di Acquasparta – chilometro 14+200 – in direzione Terni, con il coinvolgimento di un mezzo pesante e un’autovettura. Il sinistro ha reso necessario deviare il traffico sulla viabilità locale di Acquasparta con rientro allo svincolo di Montecastrilli (chilometro 10+400). Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, unitamente a personale Anas L’intervento è stato della polizia Stradale di Città di Castello (sic) e da quanto si apprende, la strada è stata rapidamente liberata e riaperta. Non risultano feriti ma solo una coppia di anziani che ha avuto necessità di una minima assistenza sanitaria, senza ulteriori conseguenze.