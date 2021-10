Autovettura in fiamme domenica mattina lungo la E45 in direzione sud, tra gli svincoli di Pierantonio (Umbertide) e Resina (Perugia). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della centrale di Perugia che hanno domato le fiamme e ripristinato le condizioni di sicurezza. Nessuno è rimasto ferito nell’accaduto. Presenti anche gli agenti della polizia Stradale per gestire la viabilità: fisiologici i disagi per il traffico durante le operazioni.

