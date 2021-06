E45, Montecastrilli – San Gemini: lavori e nuove chiusure

Nuovi lavori in arrivo lungo la E45 nel territorio provinciale di Terni. Proseguono le opere per la sostituzione del vecchio spartitraffico centrale con una barriera new jersey di ultima generazione: da martedì scattera lo stop – fino a venerdì 25 giugno – per la carreggiata in direzione Terni per consentire l’esecuzione della fase conclusiva degli interventi – otto chilometri – nel tratto compreso tra Montecastrilli e San Gemini.

Cosa cambia. Svincoli chiusi

Il transito – spiega Anas – sarà consentito a doppio senso di marcia nella carreggiata opposta; gli svincoli di Montecastrilli/Avigliano Umbro e San Gemini Nord saranno quindi provvisoriamente chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Terni. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Acquasparta oppure proseguire fino a quello di di San Gemini Sud, invertire la marcia e uscire a San Gemini Nord o Montecastrilli in carreggiata nord. Al termine di questi lavori il cantiere sarà rimossos.

Lo spartitraffico

Per quel che concerne lo spartitraffico, è stato sostituito – aggiunge la società – «con una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominato Ndba (National dynamic barrier anas). La particolarità di questa barriera, alta 1,2 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e persino nel caso di due urti in rapida successione». Il crash test è stato superato.